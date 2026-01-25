Malinovskyi envoie un coup franc de porc avec le Genoa

Genoa 3-2 Bologne

Buts : Malinovskyi (62e), Ekuban (78e) & Messias (90e+1) pour le Genoa // L. Ferguson (35e) & Otoa (47e, CSC) pour Bologne

Expulsion : Skorupski (56e) pour Bologne

On sait qu’il possède un fusil à la place du pied gauche, mais ça fait toujours un choc. Ce dimanche avec le Genoa face à Bologne, l’Ukrainien Ruslán Malinovskyi a rappelé pourquoi son passage à Marseille était un beau gâchis : sept minutes après son entrée en jeu, l’ancien joueur de l’Atalanta a envoyé un sublime coup franc dans les filets de Federico Ravaglia. Un tir, puissant, flottant, assassin, qui a lancé la remontada des siens, menés de deux buts et finalement vainqueurs face au huitième de Serie A (3-2).

✨🤯 | COUP FRANC EXCEPTIONNEL de Ruslán Malinovskiy !! 🇺🇦 L’ancien marseillais envoie un MISSILE ! ☄️ Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#GenoaBologna pic.twitter.com/9cTueL83Fl — DAZN France (@DAZN_FR) January 25, 2026

Le troisième but de la saison pour le milieu de terrain, qui porte les couleurs génoises depuis 2023.

