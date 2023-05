Ruslan Malinovskyi revient sur ses difficultés avec l’OM

Aujourd’hui, dans le journal de Ruslan…

Ruslan Malinovskyi a accordé un entretien à l’AFP, ce vendredi, où il revient sur sa saison contrastée. L’Ukrainien a connu une arrivée sur les chapeaux de roues avec un but et une victoire face au Paris Saint-Germain, en huitièmes de finale de Coupe de France (2-1), avant de rentrer dans le rang. « Je peux faire mieux, c’est une évidence. Mais je n’ai fait que quatre mois. La saison prochaine, avec une préparation complète et plus de confiance, je pense que je ferai mieux. (…) Je peux faire plus offensivement, beaucoup plus. » Autre argument cité, les choix d’Igor Tudor : « Les tifosi veulent des buts et des passes décisives. Mais il y a le coach, qui te demande autre chose, et ça commence par la défense. » Enfin, Le milieu offensif a dû s’adapter à un nouveau quotidien et à une baisse physique, se justifiant d’avoir « peu joué pendant six mois à l’Atalanta » et s’être mis « trop de pression » à son arrivée en France.

En quatre ans à l’Atalanta, le meneur de jeu affichait une moyenne de huit buts par saison, pour une dizaine de passes décisives. L’OM reçoit Brest ce samedi pour la 37e journée de Ligue 1 dans sa course à la deuxième place.

Il a été Malinovskiy, pour se donner un sursis.

