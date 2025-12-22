S’abonner au mag
La joie du Bayeux FC, qui affrontera l’OM en Coupe de France

Le petit Poucet peut déjà commencer à semer des cailloux pour espérer trouver le chemin des huitièmes.

Une énorme euphorie règne autour du Bayeux FC. Après que le club normand de Régional 1 a remporté de manière sensationnelle son 32e de finale de Coupe de France contre Blois, pensionnaire de National 2 (2-1), le tirage au sort du 16e de finale avait déjà lieu dimanche. Avec une belle affiche pour le nouveau petit Poucet de la compétition : un club de renommée nationale, l’Olympique de Marseille. La joie a donc été immense pour les dirigeants, les supporters et les joueurs du club.

Un club en extase

Les préparatifs pour la rencontre de Coupe, prévue le mardi 13 janvier 2026, battent déjà leur plein. Le club a ainsi demandé à jouer au stade d’Ornano à Caen afin que le maximum de supporters puissent assister à ce spectacle. Il ne s’agit pas seulement d’un tirage formidable pour Bayeux, mais c’est également la toute première fois que le club atteint les 16es de finale de la Coupe de France.

Interrogé par France Bleu, le président du Bayeux FC, Luis Ferreira-Pavesi, a résumé l’état d’esprit du club ainsi : « On vit quelque chose de fou, ça n’arrive jamais dans une vie normalement, mais ça nous arrive à nous. Ce sont des souvenirs pour toujours. »

À Bayeux, les cadeaux de Noël sont arrivés cette année un peu en avance.

