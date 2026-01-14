Le coach de Bayeux déçu de la réaction de Roberto De Zerbi

Il y avait eu des mots, des piques, un peu de storytelling à la normande. Il y a eu surtout un 0-9 bien sec. En 16es de Coupe de France, le Petit Poucet Bayeux a vécu la fin brutale (mais prévisible) de son conte face à l’OM.

L’entraîneur Eric Fouda l’admet avec le sourire, dans des propos rapportés par Ouest-France après la rencontre. « On savait que ce serait très compliqué contre une équipe de Ligue des Champions, qui est venue très motivée, peut-être un peu plus que d’habitude. Je crois que je les avais un peu trop chauffés, s’est-il amusé. C’était de bonne guerre. On savait qu’on n’avait rien à perdre, on parlait de rêves et de faiblesse en face. C’est une réalité, on l’a vérifié contre Nantes, le PSG. Ce sont des équipes d’un certain niveau, pas Bayeux, donc ça s’est moins vu ce soir mais je confirme. »

Le droit de préférer l’OM de Waddle

Le coach amateur ne se démonte pas, même après avoir Roberto De Zerbi prendre la mouche en avant-match face aux déclarations de son homologue d’un soir. « J’avais insisté pour jouer ce match comme une finale », expliquait l’Italien après la démonstration. Pas question de tomber dans le piège Coupe de France, ni de prendre Bayeux de haut.

« J’ai fait une boutade et je suis surtout déçu qu’il y ait eu ce type de réaction. Cela n’en valait pas le coup, a répondu Fouda. Sur Roberto De Zerbi, j’ai quand même le droit de dire que j’aimais l’OM de Waddle et un peu moins le sien. C’est logique car l’OM de Waddle a gagné la Ligue des champions, que j’étais un gamin et que je criais chez moi devant la télé. Je ne donne pas de conseils aux autres coachs, je ne suis qu’un petit entraîneur de R1 mais j’ai quand même le droit d’avoir des idées et de penser ce que je veux. »

