Après Guardiola, Luisão, Henry, et plein d’autres, Thibaut Courtois est revenu, à son tour, sur l’affaire Prestianni-Vinícius, en conférence de presse la veille du match retour entre le Real Madrid et Benfica. « Nous soutenons à 100 % Vinícius, qui a beaucoup souffert… et qui n’a jamais rien dit de tel. Il l’a entendu à 100 % et comme il l’a entendu à maintes reprises, et je le crois à 100 % », explique le gardien belge qui, visiblement, adore utiliser « à 100 % », avant d’ajouter : « Comme (Prestianni) s’est couvert la bouche, nous ne le saurons jamais. Et Benfica défendra son joueur. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus : c’est à l’UEFA et aux institutions de se prononcer ».

Concernant la réaction de Mourinho, Courtois ne la comprend pas : « Mourinho est Mourinho, et un entraîneur défend toujours son club. Mais je trouve gênant que la célébration de Vinícius soit utilisée contre lui […] C’est arrivé, et on ne peut pas justifier un acte présumé de racisme à cause d’une simple célébration ».

Chilavert n’est plus l’idole de personne

Le géant belge est également revenu sur les déclarations délirantes de José Luis Chilavert qui mêlent racisme, homophobie et transphobie pour donner un joli mélange de conneries. « On ne peut pas dire des choses pareilles. Elles n’ont plus leur place dans le monde d’aujourd’hui » regrette Courtois. On ne peut qu’être d’accord avec lui.

