S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Real Madrid-Benfica

Thibaut Courtois « à 100 % » derrière Vinícius

EA
1 Réaction
Thibaut Courtois «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>à 100 %<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» derrière Vinícius

Après Guardiola, Luisão, Henry, et plein d’autres, Thibaut Courtois est revenu, à son tour, sur l’affaire Prestianni-Vinícius, en conférence de presse la veille du match retour entre le Real Madrid et Benfica. « Nous soutenons à 100 % Vinícius, qui a beaucoup souffert… et qui n’a jamais rien dit de tel. Il l’a entendu à 100 % et comme il l’a entendu à maintes reprises, et je le crois à 100 % », explique le gardien belge qui, visiblement, adore utiliser « à 100 % », avant d’ajouter : « Comme (Prestianni) s’est couvert la bouche, nous ne le saurons jamais. Et Benfica défendra son joueur. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus : c’est à l’UEFA et aux institutions de se prononcer ».

Concernant la réaction de Mourinho, Courtois ne la comprend pas : « Mourinho est Mourinho, et un entraîneur défend toujours son club. Mais je trouve gênant que la célébration de Vinícius soit utilisée contre lui […] C’est arrivé, et on ne peut pas justifier un acte présumé de racisme à cause d’une simple célébration ».

Chilavert n’est plus l’idole de personne

Le géant belge est également revenu sur les déclarations délirantes de José Luis Chilavert qui mêlent racisme, homophobie et transphobie pour donner un joli mélange de conneries. « On ne peut pas dire des choses pareilles. Elles n’ont plus leur place dans le monde d’aujourd’hui » regrette Courtois. On ne peut qu’être d’accord avec lui.

Le Mans est entre de bonnes mains.

Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid-Benfica

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.