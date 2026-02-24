La mouette d’Istanbul est décédée

Mardi noir sur la planète foot : la mouette a perdu la vie. Lors du match entre Mevlanakapı Güzelhisarspor et İstanbul Yurdumspor (quel bonheur à écrire) en 1. Amatör Ligi, le gardien du club visiteur a heurté une mouette, enfin… un goéland leucophée, lors d’un dégagement. L’oiseau s’est effondré sur la pelouse, et le capitaine du Yurdumspor, Gani Catan, s’est précipité pour faire un massage cardiaque à l’animal avant de le confier à l’équipe médicale.

Un acte de bravoure foutu à la poubelle

À la fin du match, malgré la défaite de son équipe 4-2 et la perte du championnat, la pensée du capitaine était ailleurs : « Nous avons perdu le championnat, mais aider à sauver une vie est une bonne chose. C’est même plus important que de remporter le titre. » Ce qu’il ne savait pas, c’est que le goéland, pourtant annoncé comme accueilli dans un centre vétérinaire, était en fait dans une poubelle du stade, rapporte le site turc Zpor, photo à l’appui. Les auteurs de ce scandale n’ont pas encore été identifiés.

Toutes nos condoléances à la famille et aux supporters de Brighton.

Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol