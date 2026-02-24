S’abonner au mag
  • Espagne
  • Majorque

L’entraîneur de Majorque se fait virer et donne une conférence de presse le lendemain

JE
8 Réactions
L’entraîneur de Majorque se fait virer et donne une conférence de presse le lendemain

Fait insolite à Majorque. Lundi soir, le RCD Majorque a annoncé le licenciement de son entraîneur, Jagoba Arrasate. Pourtant, le lendemain, celui-ci a tout de même tenu une conférence de presse.

Âgé de 47 ans, Arrasate était arrivé à Majorque à l’été 2024 et avait mené les Insulaires à une solide dixième place lors de sa première saison. Cette année, en revanche, son équipe n’a pas réussi à confirmer les performances de l’exercice précédent : elle occupe actuellement la 18e place, synonyme de relégation, et reste sur trois défaites consécutives.

Une initiative personnelle

Comme l’a expliqué Arrasate lui-même, il souhaitait faire ses adieux dans le cadre d’une conférence de presse : « Mon premier acte ici a été une conférence de presse, et je considérais que le dernier devait aussi être une conférence de presse pour m’exprimer. » Il raconte avoir appris la décision peu de temps avant le public, la veille au soir : « À l’heure du dîner, Pablo (Orthells, le directeur sportif) m’a appelé, je l’ai rejoint et il m’a communiqué la décision. Ce fut aussi un moment émouvant pour nous deux, un moment que personne n’aime vivre. »

Une séparation élégante comme on n’en fait plus.

Lamine Yamal s’offre un nouveau bijou

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.