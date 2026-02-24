L’entraîneur de Majorque se fait virer et donne une conférence de presse le lendemain

Fait insolite à Majorque. Lundi soir, le RCD Majorque a annoncé le licenciement de son entraîneur, Jagoba Arrasate. Pourtant, le lendemain, celui-ci a tout de même tenu une conférence de presse.

Âgé de 47 ans, Arrasate était arrivé à Majorque à l’été 2024 et avait mené les Insulaires à une solide dixième place lors de sa première saison. Cette année, en revanche, son équipe n’a pas réussi à confirmer les performances de l’exercice précédent : elle occupe actuellement la 18e place, synonyme de relégation, et reste sur trois défaites consécutives.

Une initiative personnelle

Comme l’a expliqué Arrasate lui-même, il souhaitait faire ses adieux dans le cadre d’une conférence de presse : « Mon premier acte ici a été une conférence de presse, et je considérais que le dernier devait aussi être une conférence de presse pour m’exprimer. » Il raconte avoir appris la décision peu de temps avant le public, la veille au soir : « À l’heure du dîner, Pablo (Orthells, le directeur sportif) m’a appelé, je l’ai rejoint et il m’a communiqué la décision. Ce fut aussi un moment émouvant pour nous deux, un moment que personne n’aime vivre. »

Une séparation élégante comme on n’en fait plus.

