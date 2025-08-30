Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga

Real Madrid 2-1 Majorque

Buts : Güler (37e) et Vinícius (38e) pour les Merengues // Muriqi (18e) pour les Bermellones.

Trois matchs, trois victoires : le Real Madrid prend les choses au sérieux en ce début de saison de Liga.

Face à Majorque ce samedi, les Madrilènes ont renversé la situation en première période pour s’imposer (2-1). Pas de but cette fois pour Kylian Mbappé, qui s’est vu refuser deux pions en première période pour des positions de hors-jeu. Au classement, le club de la capitale occupe provisoirement la tête en attendant les matchs de dimanche de Villarreal (qui compte 6 points et une meilleure différence de but) sur la pelouse du Celta de Vigo et du Barça (aussi à 6 points) au Rayo Vallecano.

Le sauvetage de Carreras

Dominateur dès les premières minutes de la rencontre, le Real Madrid se fait toutefois surprendre sur corner. Du haut de son mètre 94, Vedat Muriqi s’élève pour transformer le centre de Pablo Torre en but (0-1, 18e). Pas grave : les Merengues accentuent la pression et finissent logiquement par renverser la vapeur. Et en l’espace d’une minute seulement : Arda Güler égalise après une combinaison sur corner (1-1, 37e), avant que Vinícius n’y aille en solo pour trouver les filets d’une frappe croisée (2-1, 38e).

En seconde période, les hommes de Xabi Alonso manquent de se mettre à l’abri avec un nouveau but de Güler annulé, et se font même quelques frayeurs. Aurélien Tchouaméni doit ainsi intervenir en pompier de service pour empêcher Mateo Joseph de marquer à bout portant, tandis qu’Álvaro Carreras réalise un sauvetage aussi difficile que précieux pour sortir une frappe cadrée de Samu Costa. Malgré les temps forts majorquins, le Real Madrid parvient à conserver son avance pour s’imposer.

Le Real attend désormais un faux pas de ses concurrents.

