John Textor s’en prend (encore) à Jean-Michel Aulas

Plus de trois ans après le rachat de l’Olympique lyonnais par John Textor, les relations entre l’Américain et son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, ne sont toujours pas saines. Les deux hommes d’affaires ne loupent jamais une occasion de se tirer dans les pattes, avec quelques moments de désescalade.

Textor assure qu’il a sauvé le club

À son tour évincé de Lyon après avoir failli envoyer le club en Ligue 2, le cow-boy a de nouveau dégainé. Lundi, au micro de RMC, il assure avoir fait « une erreur en achetant quelque chose à Jean-Michel Aulas ». Selon lui, l’historique président de l’OL ne comptait pas vendre et le lui aurait fait payer. « Il vous donne le contrôle, mais ensuite, il va sur un plateau de télévision un mois plus tard, et dit qu’il n’a pas l’intention de vous écouter », regrette-t-il.

Le divorce est déjà acté, mais les scènes de ménage ne sont pas terminées pour autant : « Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n’aurais rien dû lui acheter. » John Textor en est au point de clamer haut et fort qu’il est le seul et unique sauveur du club. « Depuis le 30 juin 2025, tous les changements que vous voyez, la réduction de la masse salariale, la réduction des dépenses, rendre le club viable financièrement… tout ça a été fait. Le club était insolvable. Après 36 ans de sa présidence, le club ne tenait plus sur ses deux jambes. Nous l’avons ramené à l’équilibre le 30 juin, nous l’avons ramené en Ligue Europa, ce qui n’était plus arrivé depuis un moment », fanfaronne Textor.

La définition du culot.

