OL : Textor-Aulas, je ne t’aime pas, moi non plus

Un seul point en trois matchs, des crises de tous les côtés et des magouilles pour contourner la DNCG : le début de saison de l’Olympique lyonnais est aussi risible qu’inquiétant. Et pendant que Jean-Michel Aulas et John Textor s'embrouillent à coups de diffamation et de pièces jointes pas ouvertes, le club dégringole à vitesse grand V.

Jean-Michel Aulas n’a visiblement pas su appréhender la mise à jour de Twitter, devenu X, criant au piratage suite à l’un de ses posts assassins envers John Textor. Le message semblait pourtant parfaitement écrit de sa main, avec sa pointe d’ironie non dissimulée et une pique envoyée de bon cœur au nouveau patron de l’Olympique lyonnais. Son successeur est justement lui aussi désemparé devant la transition qu’il doit mener afin de guider le club vers une nouvelle ère. Celle-ci s’annonce glaciale, au moins pour les semaines à venir, puisque la nouvelle sortie médiatique de l’homme d’affaires américain ne devrait pas faciliter la tâche à une équipe déjà apathique sur le terrain.

Responsabilité commune dans la chute de l’OL

John Textor, en bon communicant qu’il prétend être, a organisé une visioconférence avec plusieurs médias ce mardi pour leur permettre de prendre le pouls au sein de l’organigramme lyonnais. Verdict : état inquiétant du patient. Le dirigeant a surtout tenu à rappeler que l’objectif final de la saison était une qualification en Ligue des champions, avec ou sans Laurent Blanc. Se voulant rassurant, le président lyonnais a, de nouveau, paru englué dans un cercle vicieux qu’il a démarré en compagnie de Jean-Michel Aulas. L’OL n’a plus participé à la compétition depuis la parenthèse enchantée de 2020 fermée en demi-finale face au Bayern (0-3). Habitué aux joutes européennes, Lyon connaît actuellement sa deuxième saison sans match en cours de semaine. La première sous la direction d’Aulas, la suivante avec Textor : un partout, balle au centre.

Si les débuts de l’Américain sont chaotiques, c’est notamment parce que son prédécesseur n’a pas passé le témoin de la meilleure des manières. Depuis la passation de pouvoir, l’Olympique lyonnais n’a même pas effleuré un semblant de stabilité. Entre des résultats très décevants et des moyens financiers inquiétants, l’Américain récolte les fruits pourris laissés par le Rhodanien. Toutefois, au lieu de passer outre et d’enfin négocier un nouveau virage nécessaire au club, on lance une vendetta pour prouver qui a le plus tort des deux. S’ils ne se supportent pas, ils ont tout de même une responsabilité commune dans la chute vertigineuse que connaît le club, actuellement avant-dernier de Ligue 1 et donc loin des places qualificatives en Europe.

« Bonne nouvelle »

Pendant que Corentin Tolisso pointait du doigt la différence de niveau entre l’OL de 2002-2003 et celui d’aujourd’hui, les dirigeants devaient, plus que jamais, s’en rendre compte. Freinés par la DNCG depuis le début de l’été, ils peinent à finaliser le transfert d’Ernest Nuamah. Pour contourner le gendarme financier, John Textor a trouvé la solution en achetant l’ailier par une filiale du groupe Eagle Football avant de le prêter à Lyon. Un montage financier intrigant qui prouve les difficultés financières des Gones. Celles-ci auraient-elles pu être évitées si Jean-Michel Aulas avait mieux géré la transition ? Pour John Textor, le message est clair : « Je trouve ça presque drôle et tragique qu’ (Aulas) ait dit aux marchés qu’il aurait résolu la situation alors qu’il a présidé à sa détérioration. »

Peut-être que les comptes seraient en tout cas moins alarmants si le président américain avait ouvert la pièce jointe envoyée par la DNCG en décembre dernier. Pour ses premiers pas entre Rhône et Saône, il découvre l’instance à travers un mail dont l’objet est « Bonne nouvelle », mais le courrier n’annonce pas que du positif. « C’était long. Pour être sincère, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention, clame-t-il lors de la visioconférence de mardi. […] Il y a une mention disant que si le club ne revient pas dans les compétitions européennes à la fin de la saison, il faudrait peut-être injecter des montants de capitaux importants jusqu’à 150 millions d’euros. C’est la seule mauvaise nouvelle du mail. » Elle est de taille à l’heure où tous les signaux sont au rouge pour une remontée jusqu’aux sommets du classement. Devant la situation de son club de toujours, Jean-Michel Aulas a décidé d’attaquer son successeur en diffamation. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il privilégie les réseaux sociaux aux mails pour alerter John Textor.