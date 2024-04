L’Angleterre va arrêter le fair-play financier, mais pas le contrôle des dépenses

Le fair-play est passé de mode.

Depuis une décennie, les règles de profit et de durabilité (PSR), ou fair-play financier, régissent le cadre des dépenses annuelles des clubs de Premier League. Mais à partir de 2025, l’épée de Damoclès qui planait au-dessus des écuries les plus fortunées et les plus dépensières va disparaître. The Athletic confirme qu’une réunion des actionnaires de la Premier League s’est tenue à Londres ce lundi et que l’effacement du fair-play financier a été discuté. 14 des 20 clubs ont voté pour, alors qu’on sait qu’Aston Villa, Manchester City et Manchester United ont voté contre et que Chelsea s’est abstenu. La décision intervient après les récentes sanctions à l’encontre de Nottingham Forest ou encore Everton, punis pour avoir mal géré leurs finances.

Mais alors comment la Premier League va-t-elle surveiller les transactions de ses clubs ? Et comment empêcher Manchester City ou Newcastle de débourser entre 250 et 400 millions d’euros ? L’Équipe détaille les rouages du nouveau système de contrôle des finances. Désormais, les clubs seront dotés d’un « spending cap » (plafond de dépenses, NDLR) établi d’après le classement des équipes les moins bonnes à l’issue de la saison. Autrement dit, en se basant sur la somme des droits télévisés touchés par le dernier du championnat, les meilleurs effectifs connaîtront le montant maximal de dépenses possibles (salaires, mercato et primes d’agents compris). Le tout sera conditionné par un calcul spécifique et garantissant l’équité sportive. Actuellement, les meilleures écuries du championnat (les qualifiés en coupe d’Europe) bénéficient de diverses ressources financières, notamment via le marketing, la billetterie, ou encore les partenariats privés. Ainsi, le « spending cap » devrait permettre de mieux contrôler les porte-monnaie de Premier League, diminuant par la même occasion les dépenses réalisées lors des futurs mercatos.

À quand le système de draft à l’américaine ?