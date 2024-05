Suivez en direct Nice-PSG et Reims-OM !

Nice 1-2 PSG

Buts : Ali Cho (32e) pour Nice // Barcola (18e) et Zagué (23e) pour le PSG

Reims 1-0 OM

But : Mbemba CSC (34e) pour Reims

21h43 : Difficile cette première mi-temps pour Aubameyang, qu’on ne sent clairement pas à 100%…

21h40 : Nice s’est très bien repris après cette réduction de l’écart. Boga est intéressant, Beraldo et Skriniar sont en difficulté.

21h37 : Marseille est aux abois ! Ito s’amuse encore et toujours, avec cette fois une frappe du droit, qui vient frotter le montant gauche de Lopez…

21h35 : Beaucoup de tension côté parisien ces dernières minutes… Marquinhos a pris jaune, pour avoir tapé dans le ballon au moment de la reprise du jeu, et Luis Enrique est furieux sur sa touche.

21h33 : ET LE BUUUT DE REIMS !!! Sur un bon centre d’Ito, Munetsi est au duel avec Mbemba, et il semblerait que ce soit le Congolais qui pousse malencontreusement le ballon dans son propre but !

21h31 : NICE QUI REPREND ESPOIR !!! Paris perd un ballon près de sa surface, dont Boga se saisit. L’Ivoirien part dans un slalom, et sert Ali Cho, qui frappe en première intention. Tenas la touche, mais le cuir file tout de même dans ses filets !

21h28 : Ces deux buts parisiens sont un énorme coup derrière la tête pour les Niçois, qui avaient été intéressants sur les premiers instants, mais qui sont en grande galère depuis un quart d’heure…

21h26 : Le raté de Sarr ! L’attaquant sénégalais profite d’une mauvaise intervention d’Abdelhamid pour s’offrir un duel avec Diouf. Il choisit de piquer, et le portier rémois s’interpose in extremis…

21h25 : Quelle soirée cauchemar pour Lotomba, fautif sur le premier but, et complètement dépassé par Barcola sur le deuxième…

21h23 : OHHH LE BREAK POUR PARIS !!!! Encore Barcola au départ de l’action, qui dépose en vitesse Lotomba, centre fort, et trouve Zagué au second poteau, qui peut finir dans le but vide !

21h18 : LE BUUUT DU PSG !!! Quelle erreur de Lotomba, qui se fait chiper le ballon par Barcola à quelques mètres du but niçois. Après un relais, l’ailier français enroule une frappe du droit, imparable pour Bulka !

21h17 : Oh Ito ! Le Japonais a fait danser la défense marseillaise, avant de voir sa frappe boxée par Lopez…

21h16 : On entend d’ailleurs Luis Enrique hurler de toutes ses forces sur son banc. L’entraîneur espagnol n’est pas satisfait de ce qu’il voit.

21h14 : À Nice, très bonne entame du Gym, bien plus entreprenant que le PSG, en tongs pour le moment.

21h11 : Superbe centre venu de la gauche en direction de Clauss, le latéral marseillais est un poil trop court pour le reprendre, c’était très bien joué.

21h08 : Dans le même temps, Nice a déjà trouvé le poteau ! Thuram a bien failli prendre à défaut Tenas, qui a été chanceux de voir le ballon lui revenir dans les bras dans la foulée…

21h06 : FAUSSE ALERTE ! Les Rémois ont célébré, mais l’arbitre a été appelé par la VAR, qui a finalement signalé un hors-jeu au départ de l’action. Toujours 0-0 !

21h05 : OHHH LE BUT DE REIMS !!! Quelle action ! Munetsi parvient à prendre le meilleur sur Balerdi et Kondogbia, file au but, et envoie un missile croisé, que Lopez ne peut que dévier !

21h02 : Première frappe de la soirée à mettre au crédit de Vitinha, tranquillement captée par Bulka.

21h00 : Coup d’envoi sur les deux terrains !

20h59 : Euh… Quelqu’un a compris la mise en scène sur le coup d’envoi fictif à Reims ?

20h57 : L’Allianz Riviera est pleine à craquer, ce qui n’a pas tout le temps été le cas cette saison. Il y a gros à jouer. Les joueurs sont sur la pelouse, en attendant !

20h53 : En face, un onze marseillais sans trop de surprise, mais avec un Aubameyang bel et bien titulaire, malgré une petite maladie ces derniers jours.

📝 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour ce #SDROM comptant pour la J32 de @Ligue1UberEats !#SDROM 💥 pic.twitter.com/HxNWMXWrmW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2024

20h52 : Dans l’autre match du soir, voici le onze rémois. Avec la présence du patron Abdelhamid, titulaire pour son dernier match à domicile…

20h50 : Et la compo parisienne, sans Mbappé, Mendes, Hakimi, Dembélé, Kolo Muani…

20h49 : Voici le onze niçois pour la dernière à l’Allianz Riviera cette saison.

🔥 Et voici le 1️⃣1️⃣ de départ du Gym face au @PSG_inside 👉 Coup d'envoi à 21h#OGCNPSG #IssaNissa pic.twitter.com/b8PPu1wt59 — OGC Nice (@ogcnice) May 15, 2024

20h47 : Nice a déjà validé sa qualification en Coupe d’Europe, mais il ne sait pas encore à laquelle il participera. Un succès ce soir, et le Gym peut s’offrir une dernière journée haletante, avec éventuellement une place pour les barrages de Ligue des champions au bout. Pour l’OM, victoire impérative pour espérer aussi décrocher sa place en Coupe d’Europe à la 34e journée…

20h45 : Salut à tous ! Ravi d’être en votre compagnie en pleine semaine pour suivre les deux matchs de Ligue 1 du soir, à savoir Nice-PSG et Reims-OM ! D’autant qu’il y a de l’enjeu dans les deux rencontres…