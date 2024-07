Après l’affaire du drone, la sélectionneuse du Canada se retire temporairement des JO 2024

Drone d’histoire.

Un drone canadien avait survolé le camp d’entraînement de la Nouvelle-Zélande, adversaire des Canadiennes en poules ce jeudi. Un homme a été identifié puis arrêté pour espionnage par les autorités françaises à Saint-Étienne. Dans un communiqué, le Canada a précisé qu’il s’agit d’un « membre non accrédité de l’équipe de soutien de Canada Soccer. »

La sélectionneuse Bev Priestman s’est excusée ce mercredi, et se retire du banc canadien au moins pour son premier match des JO. « Au nom de l’ensemble de notre équipe, je désire tout d’abord m’excuser auprès des joueuses et du personnel de la Nouvelle-Zélande et auprès des joueuses du Canada. Ces actions ne représentent pas les valeurs que notre équipe défend. Je suis responsable de la conduite au sein de notre équipe. Par conséquent et pour mettre l’accent sur l’engagement de notre équipe en matière d’intégrité, j’ai décidé de me retirer volontairement de mon rôle pour le match de jeudi. Dans un esprit d’imputabilité, je prends cette décision dans l’intérêt des deux équipes et pour garantir que tout le monde sache que l’esprit sportif est maintenu pour ce match », a commenté la sélectionneuse des championnes olympiques en titre. Son adjointe, responsable du recrutement du pilote de drone, rentre elle au Canada.

Tout ça alors que la flamme olympique n’est même pas allumée.

