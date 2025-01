Casey Stoney devient la nouvelle sélectionneuse du Canada

De pierre plutôt que de marbre.

L’ancienne coach de Manchester United Casey Stoney a trouvé un nouveau point de chute. À 42 ans, l’ex-capitaine des Three Lions devient sélectionneuse de l’équipe nationale féminine du Canada selon la BBC.

Le Canada en quête de rédemption

Après une année 2024 marquée par le scandale des drones ayant coûté la tête de l’Anglaise Bev Priestman, le Canada cherche à tourner la page. À Paris, les joueuses à la feuille d’érable avaient atteint les quarts, mais l’histoire avait pris un vilain tournant avec l’exclusion de deux membres du staff technique pour espionnage aérien d’une séance d’entraînement néo-zélandaise. Résultat : une suspension d’un an pour Priestman et une pénalité de six points pour les championnes olympiques de Tokyo.

Un sacré palmarès accompagne l’Anglaise. 12 trophées majeurs en tant que joueuse, 130 capes avec l’Angleterre, trois Coupes du monde disputées et un capitanat aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avec la Grande-Bretagne. Depuis son passage chez les Lionesses, où elle faisait partie du staff de Phil Neville, Stoney s’est fait une place parmi les techniciennes les plus respectées que ce soit à Manchester United ou au San Diego Wave.

