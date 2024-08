Pronostic Canada Allemagne : Analyse, cotes et prono du quart de finale des JO 2024

Un Canada miraculé face à l’Allemagne

Champion olympique en titre, le Canada défend son titre lors de ces JO en France. Le parcours des Canadiennes a débuté par un improbable événement. En effet, les dirigeants canadiens ont été surpris en train d’espionner leur premier adversaire, à savoir la Nouvelle-Zélande. A la suite de cela, la sélection canadienne a été pénalisée de 6 points tandis que leur sélectionneuse Beverly Priestman a été suspendue pour un an. Malgré cela, le Canada a tout de même réussi à se qualifier pour les quarts de finale en remportant ses 3 matchs face à la Nouvelle-Zélande (2-1), la France (1-2) et contre la Colombie (1-0). Face aux Bleues, les Canadiennes ont su renverser le match en toute fin de rencontre. Dans cette sélection, on retrouve la Lyonnaise Gilles, Lawrence de Chelsea ou Huitema passée par le PSG.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Allemagne a parfaitement lancé son tournoi olympique en dominant largement l’Australie (3-0). En revanche, les Allemandes ont ensuite subi un gros coup d’arrêt en encaissant un lourd revers contre les Etats-Unis (1-4). Finalement, l’Allemagne a assuré sa participation pour les quarts de finale en surclassant la Zambie (1-4). Avec 3 buts inscrits, Schuller s’est signalée lors de cette phase de poule. A ses côtés, on retrouvera évidemment les Popp, Nusken ou Minge. Ce quart de finale est certainement le plus indécis avec une sélection canadienne miraculée après avoir été sanctionnée de 6 points. Boosté par cette qualif’, les Canadiennes semblent en mesure de pouvoir enchainer face à l’Allemagne.

► Le pari « victoire Canada » est coté à 2,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 295€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « victoire Canada ou match nul » est coté à 1,55 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 155€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Canada – Allemagne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Canada – Allemagne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Canada – Allemagne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Canada Allemagne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

JO 2024 : les six points de pénalité confirmés pour le Canada