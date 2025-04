Véronique Rabiot surprise par le faible nombre de signatures de sa pétition

Flop en stock.

En croisade contre le PSG depuis les banderoles insultantes à son encontre (et celle de son fils Adrien) lors du Classique contre l’OM au Parc des Princes, Véronique Rabiot continue de mener son combat.

La pétition a récolté 6 000 signatures

Invitée de RMC ce vendredi matin, l’agente du milieu de terrain marseillais a regretté le peu d’écho provoquée par le lancement de sa pétition, qui n’a récolté que 6 000 signatures depuis sa mise en ligne en début de semaine, soit bien loin du premier objectif fixé à 10 000 soutiens.

« Je suis très très surprise. Parce que bon… dans un stade, il y a 60 000 ou 70 000 personnes, donc je pensais que le sujet intéressait davantage, a-t-elle déploré. Je suis assez surprise qu’il n’y ait pas plus de signataires parce que c’est vraiment dérangeant ce genre de situations. Et ça ne dérange pas que moi. Comme je vous le dis, il y a vraiment des gens qui ne veulent plus aller au stade avec leurs enfants. »

Un combat perdu d’avance ?

