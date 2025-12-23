- CAN 2025
CAN 2025 : des interpellations après une revente illégale de billets
Money, money, money, must be funny…
La CAN 2025 connaît ses premières polémiques. Huit personnes ont été interpellées au Maroc pour une affaire de revente illégale de billets liés à la Coupe d’Afrique des nations, actuellement en cours dans le royaume. En cause : une « spéculation illégale » repérée sur les réseaux sociaux, où des billets étaient proposés à des prix largement supérieurs à leur valeur intrinsèque.
Suspects interpellés à Agadir, Marrakech et Rabat
Selon plusieurs médias locaux, dont Hespress, les suspects ont été arrêtés dans différentes villes du pays, notamment à Agadir, Marrakech et Rabat, après l’ouverture d’enquêtes menées par les services de veille informatique. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue, selon le site Le360 et les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices.
Cette affaire tombe quelques jours après le match d'ouverture Maroc-Comores (2-0), officiellement annoncé à guichets fermés… mais disputé devant près de 9 000 sièges vides au stade Moulay-Abdellah. Un détail qui avait déjà fait tiquer les réseaux sociaux. Contactée par l'AFP, la police marocaine n'a pas encore réagi officiellement.
CM