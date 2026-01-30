Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions

Le ciel est tombé sur la tête du Skyblue. Rúben Dias a vu sa propriété du Cheshire (on ne vous donnera pas l’adresse exacte, n’y comptez pas) cambriolée ce mercredi soir selon les informations du média anglais The Sun. Les faits se sont déroulés pendant la rencontre de Ligue des champions entre Manchester City et Galatasaray (2-0). Le défenseur, blessé aux ischio-jambiers, assistait au match à l’Etihad Stadium. C’est en rentrant du stade que le Portugais a découvert le méfait.

Des objets de valeur emportés

Si l’enquête est en cours, un constat a été fait : des habits, des bijoux et des appareils électroniques ont été dérobés. Sa compagne Maya Jama étant en tournage pour l’émission Love Island toute la semaine (en tant que présentatrice), la maison était donc vide toute la soirée. Le Cityzen serait très affecté par la situation.

En voilà une bonne excuse pour ne pas reprendre le boulot.

