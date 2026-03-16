Joan Laporta largement réélu président du Barça

Clair et net. Joan Laporta a été réélu à la présidence du FC Barcelone à l’issue du vote des socios, ce dimanche. Président sortant, il a largement remporté ces élections puisqu’après plus de 74% de bulletins dépouillés, il récoltait plus de 68% des voix.

🕺🏽 "AQUESTA NIT AL LUZ DE GAS" 🥳 Joan Laporta, desfermat després de conèixer els resultats del sondeig de TV3#EleccionsFCB3Cat ▶️ https://t.co/RlF4bhBBEf pic.twitter.com/WAzx6VmzZk — Esport3 (@esport3) March 15, 2026

À la tête des Blaugrana jusqu’en 2031

Ce succès est si net que son opposant, Victor Font, a souhaité rapidement mettre fin au suspense en le félicitant avant même la fin du dépouillement : « Je tiens tout d’abord à féliciter Joan Laporta pour sa victoire éclatante aujourd’hui. Je tiens également à souligner que nous devons moderniser cette institution. Ce que nous défendons, c’est un Barça différent. » Après une embrassade entre les deux hommes, Laporta n’a pas résisté à lâcher quelques pas de danse, déboucher du champagne pour célébrer comme il se doit cette victoire avec les siens. Son nouveau mandat court jusqu’en 2031.

Peut-être qu’il pourrait filer un coup de main à Aulas.

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