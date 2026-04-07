L’arbitrage espagnol reconnaît une erreur sur le rouge de Gerard Martin

La VAR de la VAR a tranché. Trois jours après le choc entre l’Atlético de Madrid et le Barça marqué par une décision arbitrale pour le moins étonnante, le Comité technique des arbitres (CTA) espagnol a rendu son analyse au sujet du carton rouge de Gerard Martin. Au tout début de la seconde période, le défenseur barcelonais a essuyé son crampon sur la cheville de Thiago Almada.

« L’arbitre aurait dû s’en tenir à sa décision initiale »

L’arbitre avait alors logiquement sorti un carton rouge, mais il a finalement modifié la couleur du carton après avoir été appelé à revisionner les images par ses assistants VAR. Cette décision a rendu fous tous les supporters colchoneros et perplexe la très grande majorité des amateurs de football. Et à juste titre, puisque selon le CTA, l’arbitre avait fait le choix idoine en dégainant le carton rouge direct pour exclure le défenseur barcelonais.

« Il s’agit d’un jeu violent grave, peu importe qui a touché le ballon en premier. La sanction disciplinaire appropriée est le carton rouge. Le CTA estime que la VAR n’aurait pas dû intervenir, car il s’agissait d’une décision juste prise par l’arbitre sur le terrain. La recommandation de révision par la VAR a conduit à une modification erronée d’une action correctement évaluée en direct. L’arbitre aurait dû s’en tenir à sa décision initiale », peut-on entendre dans la vidéo explicative.

À quand l’analyse vidéo de l’analyse vidéo de la VAR ?

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