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Une histoire d’amour se poursuit à Barcelone

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Une histoire d’amour se poursuit à Barcelone

« Nous irons ensemble jusqu’à 2028 et si tout se passe bien, nous déciderons de continuer. J’ai la possibilité d’arrêter, et le club aussi. » Tels ont été les propos de Hansi Flick en conférence de presse, au moment d’annoncer la prolongation de son contrat avec Barcelone.

Deux Liga, mais pas de C1

Âgé de 61 ans, l’entraîneur allemand vient de remporter un deuxième titre en Liga en autant d’années passées sur le banc du club catalan. Il a également gagné une Coupe du Roi la saison dernière, mais sa quête du graal suprême n’a pas (encore ?) abouti : une victoire en Ligue des champions.

Une affaire qui va rouler encore de nombreux mois, donc.

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