Barcelone bastonne le Real pour remporter la Liga

Quoi de plus satisfaisant que d’enterrer son adversaire préféré ? De lui faire vivre l’enfer et de le malmener pendant 90 minutes ? Le Barça, très facile vainqueur du Real Madrid (2-0), conserve par la même occasion son titre en Liga. La soirée est parfaite.

Barcelone 2-0 Real Madrid

Buts : Rashford (9e) et Torres (18e) pour le Barça.

Le foot n’échappe pas aux grands ponts de mai, aux jours qui s’étirent et aux grandes fêtes. Les hasards du calendrier offrent des Barca-Real à cette période et des occasions rêvées de remporter un trophée devant son rival. Contre un Real Madrid fantomatique, le Barça a pris le meilleur sur un pauvre Real Madrid (2-0). Il conserve son trophée en Liga et remporte le championnat espagnol pour la 29e fois de son histoire. Le Real, lui, n’a plus rien à sauver de sa saison.

Un monde d’écart

Une soirée sans Lamine Yamal, Kylian Mbappé et le boxeur Federico Valverde oblige à choisir d’autres artistes. Un Clásico, c’est sa force, en regorge. Il y a le podcasteur boxeur Aurélien Tchouaméni, titulaire surprise du soir, passé à côté de sa première période. Après une perte de balle au milieu, le boxeur revanchard observe Marcus Rashford engager la soirée (6e). L’Anglais est rattrapé par Raúl Asencio, mais met au supplice Thibaut Courtois trois minutes plus tard, inscrivant un coup franc direct. (1-0, 9e). Sensationnel.

Marcus Rashford ouvre le score dans le Clasico sur un coup franc sensationnel ! Le Barça fonce vers le titre de champion d'Espagne ! pic.twitter.com/ZbIbrvU8WP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 10, 2026

Le Barça, qui a gagné tous ses matchs à domicile cette saison, a gros à aller chercher au Camp Nou, alors il met les moyens. Après une magnifique action collective, Ferran Torres double la mise, à la suite d’une remise de la talonnade de Dani Olmo (2-0, 18e). Barcelone mène facilement. Le Real Madrid est invisible et sans envie. Même si Gonzalo García manque le cadre (21e), l’action de sa première période intervient lorsque Vinícius rappelle au public du Camp Nou que son club a glané quinze Ligues des champions. Puisque l’histoire n’est pas que d’un côté, Marcus Rashford, premier Anglais à marquer lors d’un Clásico depuis 1987, ne passe pas loin du doublé (39e).

2-0 pour le Barça déjà grâce à Ferran Torres ! Mais quelle passe décisive fabuleuse de Dani Olmo ! pic.twitter.com/1DgR55VMYH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 10, 2026

Dans cette soirée à quatre García – Gonzalo, Fran, Eric et Joan –, les deux derniers n’ont pas grand-chose à faire. Ils passent leur seconde période à voir Jude Bellingham demander un penalty, Dani Olmo se chamailler avec Raúl Asencio et le Real ne tirer qu’une fois en seconde période. De l’autre côté du terrain, Thibaut Courtois repousse l’humiliation et Ferran Torres (55e). Le Barça est champion à trois journées de la fin. Le Real termine une saison sans titre pour la première fois depuis 2020-2021, et peut s’inquiéter.

Barcelone (4-2-3-1) : Joan García – Eric García, Cubarsí, Martín, Cancelo – Gavi, Pedri – Rashford (Raphinha, 63e), Olmo (De Jong, 63e), Fermín López – Torres. Entraîneur : Hansi Flick.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Fran García, Díaz, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham – Gonzalo García, Vinícius. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Des supporters du Barça caillassent le bus de leur propre équipe