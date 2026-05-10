Le Clásico sans Mbappé, mais avec Tchouaméni

Ça fait beaucoup là, non ? En pleine crise interne à la suite de la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, qui ont tous deux été condamnés à payer une amende de 500 000 euros, le club merengue devra se passer de Kylian Mbappé pour le Clásico.

L’international français ne figure pas dans le groupe concocté par Álvaro Arbeloa. Incertain depuis plusieurs jours, l’ancien attaquant du PSG ne serait pas totalement remis de sa blessure à la cuisse gauche, subie fin avril face au Betis. C’est le 8e match que Mbappé loupe avec son équipe cette saison.

Tchouaméni est bien présent

Dans cette rencontre, qui se jouera ce dimanche à 21 au Camp Nou, la défaite ou le match nul sont interdits pour les hommes d’Arbeloa, car ils assureraient au FC Barcelone de remporter le 29e titre de champion d’Espagne. La Casa Blanca pourra en revanche compter sur Tchouaméni, qui est bien dans les retenus, contrairement à son coéquipier au milieu, Valverde, victime d’un traumatisme crânien et donc absent entre 10 et 14 jours. À noter également le retour dans les buts de Thibaut Courtois.

Lewandowski a déjà sa célébration.

Le Real Madrid peut-il malgré tout gâcher la fête à Barcelone ?