Pourquoi Vedat Muriqi devrait aller au Real Madrid plutôt qu’au Barça

Alors que le Real Madrid reçoit Alavés lundi soir en championnat, les résultats en Ligue des champions agitent déjà le prochain mercato. Mise en cause dans la nouvelle saison blanche des Madrilènes, l’attaque des Merengues aurait besoin d’un nouveau souffle et d’un profil différent de celui des sprinteurs. Comme Vedat Muriqi par exemple.

Sur la petite île de Majorque, l’attaquant kosovar Vedat Muriqi semble avoir trouvé ses repères à 31 ans. Buteur à 21 reprises en championnat et décisif contre les cadors de Liga, Muriqi pourrait continuer à siroter des cocktails sur les bords de la mer des Baléares, en toute simplicité. Mais un gros défi pourrait modifier son quotidien de vieux briscard, plus que la rumeur racontant que Dua Lipa s’est tatouée un 7 en son honneur. Le géant d’1,94m ne cesse d’impressionner les suiveurs de la Liga jusqu’à s’attirer les louanges de Samuel Eto’o en personne et susciter l’intérêt du FC Barcelone comme indiqué par le média Sport. Une option low cost « barça compatible », peut-être, mais un challenge plus sympathique pourrait l’attendre à Madrid.

Le Barça, le choix de la facilité

La situation de Robert Lewandowski à Barcelone est évidemment une aubaine. En fin de contrat, le buteur barcelonais est annoncé sur le départ après une saison plus difficile et tronquée par les blessures. Un Polonais s’en va, un Kosovar arrive, une affaire bien réglée. Certes, ils ont des styles de jeu un peu différents mais la même présence dans la surface de réparation qui servirait d’appui et de cible pour les centres de Lamine Yamal et ses copains. Une place de « joker de luxe » qu’ont eue Martin Braithwaite, Pierre-Emerick Aubameyang et tant d’autres, mais qui ne resteront pas dans l’histoire des Catalans.

Cette continuité ne déplairait sans doute pas à Hansi Flick qui a, depuis toujours, privilégié un grantatakan plutôt qu’un virtuose. Lewandowski avec le Bayern Munich, Niclas Füllkrug avec la Mannschaft et de nouveau Robert avec le Barça. Bref, un certain amour pour les buveurs de sang qui ne cessent de scorer. Muriqi ne ferait pas tache dans le paysage du Camp Nou et dans le style de jeu. Un vestiaire qui respire « presque » la sérénité, une nouvelle victoire probable en Liga et des turbulences assez tranquilles ne mettraient pas une pression insurmontable sur les épaules du trentenaire, alors que le cadre de vie sous le soleil catalan et une place toute trouvée apparaîtraient comme une suite logique de rouages. Presqu’un peu trop peu chiant, non ?

Le Real pour perpétuer la dynastie de Joselu

Alors renversons la pyramide. Quoi de mieux pour un buteur de 31 ans qu’un vestiaire explosé, une saison blanche qui fait tomber des têtes et une attaque aussi peu fonctionnelle que le métro parisien aux heures de pointe ? Bref, la tortilla n’aura peut-être pas les mêmes saveurs que celle engloutie devant la Sagrada Familia, mais rentrer à tout jamais dans la légende de la Casa Blanca en ferait rêver plus d’un. Rappelez-vous : 2023, Joselu signe à Madrid après une saison à 17 buts du côté de l’Espanyol. Pas forcément vu comme le futur Karim Benzema et sous le feu des critiques, il qualifie à lui seul le Real contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions avec un doublé mémorable. Des louanges, un moment de carrière en apothéose et une nouvelle victoire en LDC qui grave, en lettres d’or, son nom dans les annales du club de la capitale. Un profil que regrettait déjà Thibaut Courtois la saison dernière après l’élimination en Ligue des champions contre Arsenal. C’est le destin du sosie physique de Zlatan Ibrahimović.

Un profil aux antipodes des Formule 1 que sont Kylian Mbappé et Vinícius, un attaquant pas avare d’efforts défensifs et prêt à recevoir les galettes de Trent Alexander-Arnold dans la surface de réparation. Fini le numéro 9 qui décroche au milieu de terrain pour toucher des ballons, place à un attaquant à l’ancienne qui n’a pas peur de défoncer un gardien tant que le ballon finit au fond. Deux saisons blanches à Madrid peuvent ainsi être effacées et redonner du baume au cœur aux Merengues. Surtout, un nouveau héros surprise, loin du star-system, viendrait endosser le costume de guerrier dans une équipe en manque de leaders. En somme, un défi de rêve, loin de son quotidien et d’une suite presque trop logique d’événements conduisant l’ancien de la Lazio dans les bras des Catalans. C’est ce qu’on veut voir.

Lamine Yamal rend hommage à Lionel Messi après avoir décroché un trophée