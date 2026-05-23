Carvajal, Mbappé, et le Real terminent sur une bonne note

Real Madrid 4-2 Athletic Club

Buts : García (12e), Bellingham (41e), Mbappé (51e) et Díaz (89e) pour les Madrilènes // Guruzeta (45e +1) et Williams (90e +1) pour les Basques.

Peu importe la saison, les dernières journées de Championnat sont toujours belles. Elles permettent de se souvenir des dix mois qui viennent de s’écouler, toujours trop rapidement. Elles célèbrent les héros sur le départ. David Alaba a fêté sa dernière avec le Real Madrid, comme le jeune trentenaire Iñigo Lekue (33 ans) côté Athletic Club. Mais le Santiago-Bernabéu se souviendra surtout de la fin de son Dani Carvajal national. Après 27 titres, quatre Liga et six Ligue des champions et 451 matchs avec la Casa Blanca, le latéral droit quitte le grand Real Madrid. Avec son départ, la génération des Modrić, Kroos, Marcelo, Benzema et consorts perd son dernier séminariste. Ses pleurs feraient oublier que le deuxième de Liga a battu l’Athletic Club (4-2).

Les dernières journées permettent aussi de prendre rendez-vous pour la saison prochaine. Dani Ceballos, qui n’avait pas joué depuis le 21 février, sera peut-être madrilène. Gonzalo García, réaliste (1-0, 12e), et Jude Bellingham, auteur d’un solide match ponctué par le deuxième but (2-0, 41e), le seront. Brahim Díaz, auteur de son premier but de la saison en Liga (4-1, 89e), et Kylian Mbappé, auteur de sa 25ème réalisation de la saison, les accompagneront. En deux années au Real Madrid, le Français a donc marqué 86 buts et terminé deux fois Pichichi. C’est énorme, mais Dani Carvajal le sait : au Real Madrid, il en faut plus.

Vivement la saison prochaine, comme toujours.

Le Real Madrid surclasse l’Athletic grâce à un grand Kylian Mbappé