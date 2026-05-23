Un ancien parisien et un ancien valenciennois titrés ensembles en Indonésie

Il faut imaginer Layvin heureux. Très heureux même. Bien qu’il n’a pas participé au dernier match nul de son équipe, Layvin Kurzawa remplit son armoire à trophée en Indonésie. L’ancien latéral gauche du PSG vient de remporter la Super League indonésienne avec Persib, où il s’était engagé fin janvier.

Sept matchs joués en Championnat

S’il n’a joué que sept matchs avec sa nouvelle équipe, le joueur de 33 ans permet au club de Bandung de remporter son troisième championnat indonésien d’affilée. Un autre Français a permis à Persib de ne pas perdre en Super League depuis 21 matchs et de coiffer Borneo lors de la dernière journée : Andrew Jung. L’ancien redoutable buteur de Quevilly Rouen Métropole et de Valenciennes, peu en réussite à Châteauroux, termine meilleur buteur de la D1 indonésienne.

Kurçava, donc !

Kurzawa choisit une destination pas commune