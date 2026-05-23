Florentino Pérez a un adversaire pour la présidence du Real Madrid

ALERTE !! La saison du Real Madrid n’est pas finie, et pourrait encore dépasser celle de Metz, Nantes et l’OM au palmarès des plus ridicules. Dernier épisode en date ce samedi : un certain Enrique Riquelme a annoncé sa candidature à la présidence du Real Madrid.

Comme le racontent plusieurs médias espagnols, l’homme d’affaires de 37 ans est chaud patate pour déboulonner Florentino Pérez. Il a obtenu une garantie financière qui avoisine les 200 millions d’euros. La commission électorale a désormais jusqu’à ce dimanche pour valider sa candidature, qui pourrait entraîner les premières élections au Real Madrid depuis 20 ans.

Des élections avant le 9 juin ?

Le patron du groupe énergétique Cox devait réunir 15 % du budget du club pour se présenter; soit 197 millions d’euros tout pile. Si sa candidature est approuvée, les élections devront se tenir dans les quinze jours suivants, soit avant le 9 juin. « Je demande aux socios de ne pas avoir peur, a-t-il commenté devant la presse. Je leur demande d’avoir le courage de nous écouter. » Florentino Pérez, lui, est aussi candidat.

Lors d’une conférence de presse, la magnat du Real Madrid avait annoncé que rien n’allait changer au Real. Pour preuve : il a placardé Madrid d’affiches, montrant une liste de villes où son Real a remporté la Ligue des champions. « Glasgow, Lisbonne, Milan, Cardiff, Kiev, Paris, Londres… L’histoire est loin d’être terminée. »

🙌 "MUCHA HISTORIA POR HACER". 👀 Mucho ojo a la lona estratégica de FLORENTINO PÉREZ para su CAMPAÑA a la PRESIDENCIA del REAL MADRID. 📹 @Dani_demarcos pic.twitter.com/dZ3yVHq59x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 23, 2026

Si le Real joue comme cette saison, il pourrait se passer l’inverse.