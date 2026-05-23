Eric Cantona pas franchement hypé par la Coupe du monde 2026

Bien dans son rôle. Présent au Festival de Cannes pour un présenter un documentaire qui porte son nom et retrace son parcours, Eric Cantona semble avoir définitivement tourné la page du foot. C’est en tout cas ce que l’acteur et désormais musicien a fait comprendre à l’agence de presse états-unienne AP dans un entretien.

Regarder vers l’avant

Quand on lui demande logiquement si, en tant qu’ancien footballeur, il est « excité » à l’approche du prochain Mondial, Cantona répond tout de go « Non, non », avant d’avouer qu’il « ne sui[t] plus le football » et préfère « regarder vers l’avant ».

Alors qu’il n’a jamais caché son engagement politique, l’ancien Auxerrois pointe un autre argument pour expliquer son raisonnement : « Je ne veux pas être prisonnier de ce merveilleux passé qui a été très fort en terme d’adrénaline », poursuit-il en anglais avec son accent caractéristique. « C’était comme une drogue dure, c’est donc important d’avoir de nouveaux projets et de regarder devant soi ».

Justification tout à fait légitime pour un ancien crack.

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