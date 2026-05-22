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En direct : Lens-Nice (2-0)
Diop tire côté ouvert, et Risser se déploie !
Elye Wahi s'écroule à l'entrée de la surface, coup franc ultra mega maxi dangereux pour les Niçois, dans l'arc de cercle.
Trois minutes de temps additionnel !
Les Niçois recommencent à faire craquer des fumigènes. Alors qu'Elye Wahi va égaliser en seconde période...
Pour le moment, Rennes est donc en Ligue Europa...
Les Lensois explosent ! Les premiers chambrages pleuvent : "Et ils sont où, et ils sont où les Niçois ??"
Quel coup de casque ! L'attaquant lensois marque sur un corner tiré par Florian Thauvin, buteur et passeur ce soir.
⚽ BUUUUUUUUUTTTT DES LENSOIS. 2-0 POUR LE RACING.
Pour le dernier match de sa longue, noble, admirable, éminente, chevaleresque, magnifique (si vous avez d'autres synonymes de "noble", je suis preneur) et précieuse carrrière, Dante a un sacré client. Son duel avec Odsonne Edouard, c'est du pain.
Stat So Foot : les ultras niçois ont chopé deux ballons du match. Les Lensois ont intérêt à cadrer leurs tirs s'ils veulent finir le match...
Vicieuse, cette frappe de Jonnhy Clauss du gauche.
🟨 Melvin Bard reste allongé sur son côté gauche, et ce n'est pas pour voir le coucher de soleil : le premier carton jaune de la soirée est pour Saud Abdulhamid. Je cligne des yeux pour la première fois de la soirée.
Le premier saoudien de l'histoire d'une finale de Coupe de France tente une frappe. Elle passe juste au-dessus.
Les Lensois font du bruit, beaucoup de bruit !
Au tour de la Populaire Sud des Niçois d'allumer leurs fumigènes. Ils ne veulent pas attendre de marquer but ?
Quand il fait plus de 25 degrés, Flo' Thov' exceptionnel.
Un centre en retrait de Matthieu Udol, Thauvin à l'entrée de la surface qui passe devant Hicham Boudaoui pour contrôler et croiser sa frappe ! Le virage lensois peut allumer des fumigènes. 1-0 pour le Racing, quelle ambiance !!
⚽ But de Florian Thauvin pour RC Lens
Je pense à Nice potentiellement en Ligue Europa et en Ligue 2 la même saison.
L'occasion pour quelques Lensois de cramer des fumigènes. La majorité du stade est Sang et Or, mais au niveau du volume sonore, c'est plutôt équilibré.
Sur le corner qui suit, Dante place sa tête. C'est tranquillement arrêté par Risser.
Diop s'essaye du droit à l'entrée de la surface. Risser est masqué mais effectue un bel arrêt de la main gauche.
Du rythme, de l'ambiance et deux équipes bien en jambes, on ne s'ennuie pas du tout pour le moment.
Dante, justement, se fait prendre de vitesse par Odsonne Edouard, qui arrive à se retourner et trouver Saint-Maximin en profondeur. L'attaquant contourse Dupé mais s'excentre trop pour trouver le but ! Dommage.
Fun fact : Djibril Coulibaly est le plus jeune joueur à disputer une finale de Coupe de France au XXIe siècle. Et Dante est le plus vieux ! Merci Opta.
Au tour de Mamadou Sangaré d'envoyer une belle frappe du gauche. Elle passe à côté de Maxime Dupé, mais tout le banc lensois s'est levé.
Nice tient sa première occaz : le centre de Mendy trouve Elye Wahi, qui tire au-dessus. Dommage pour les Niçois !
Deuxième frappe des Lensois, signée du farfelu Allan Saint-Maximin. Son enroulé passe au-dessus, mais ça se rapproche pour les Lensois.
Entre la pissaladière et les frites, j'ai fait mon choix. Et vous ?
Au tour de Kyllan Antonio de placer sa tête, mais à côté. Première frappe de la finale, pas si déséquilibré que ça pour le moment.
Premier corner pour les Lensois, Florian Thauvin envoie un ballon dégagé par les Niçois. Lens met le pied sur la balle.
Quelques ex s'affrontent ce soir : Elye Wahi retrouve les Lensois, qui n'ont pas trop l'air de l'apprécier.
De l'autre côté, Allan Saint-Maximin et Malang Sarr retrouvent les Aiglons et pour le moment, pas de sifflets.
La pelouse n'a pas l'air terrible. Le concert de Jul a-t-il fait du mal ?
Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre, porte le numéro 84 ! Ce n'est pas parce qu'il est du Vaucluse, mais parce que 84 % des Français estiment qu'il faut valoriser le métier d'arbitre. On ne sait pas qui sont les 16 % restants, mais sans arbitres, pas de match.
Lens démarre par une tactique du Sud-Ouest : une grande chiche vers le poteau de corner, pour mettre la pression et récupérer directement la balle. C'est Perpignan ou le Racing ??
Florian Thauvin donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France ! C'est parti, bon match à vous les champions !!
Sylvie, Francis et Maxime, la maman, le beau-père et le frère de Christophe Gleizes, entrent sur la pelouse pour donner le coup d'envoi fictif de la rencontre, en soutien à notre copain et confrère injustement retenu en Algérie depuis 327 jours. FreeGleizes !
Emmanuel Macron vient de finir ses poignées de main. Comme Dante et Wesley Saïd, c'est sa dernière finale de Coupe de France. Les émotions !
Alors que la dernière finale de Nice remonte à 2022 (une défaite contre Nantes), celle de Lens date de 1998. Le Racing avait perdu contre le PSG, pour la première finale de coupe de France de l'histoire du stade de France.
Petit point palmarès (il est long, Emmanuel Macron) : Lens a remporté autant de coupe de France que Châteauroux, Les Herbiers et Villefranche. Nice en a chopé trois toutes au XXème siècle : 1952, 1954, 1997.
Emmanuel Macron débarque sur la pelouse, aux côtés de Philippe Diallo et Emmanuel Rivière, et commence à serrer les paluches des 22 acteurs. L'OM et Amiens sont éliminés pourtant.
Et la Marseillaise, révisitée par les Lensois. Avec un super feu d'artifice au-dessus de Paris. Ce soir, on va se régaler ! C'est quoi votre prono ?
Les joueurs entrent sur le pelouse ! Chez les Lensois, des fumigènes crépitent de partout. Chez les Niçois, on commence à voir une grande banderole NISSA !
Plus que quinze minutes avant la 109e finale de Coupe de France, les Corons retentissent. Merci à Pierre Bachelet pour ce hit.
Á ma droite, le virage lensois est absolument blindé ! Avec cette belle banderole : "Le vent du Nord revient souffler sur la France. Ce soir, entrez dans l'histoire du club". Ça promet du lourd.
Et celle des Niçois, avec le jeune Djibril Coulibaly, 17 piges seulement : Dupé - Mendy, Dante (cap.), Oppong - Clauss, Boudaoui, Coulibaly, Bard - Cho, Wahi, Diop.
Place à l'avant-match au stade de France !
Les joueurs viennent de finir leur échauffement. Voici la compo des Lensois ce soir. Saud Abdulhamid est titulaire en piston droit, et Allan Saint-Maximin est bien là en attaque !
Risser - Antonio, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap.), Udol - Thauvin, Édouard, Saint-Maximin
Les joueurs viennent de terminer leur échauffement. Place à la compo des Lensois ce soir. Saud Abdulhamid est titulaire en piston droit. Allan Saint-Maximin est bien là en attaque :
Risser, Antonio, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap.), Udol - Thauvin, Edouard, Saint-Maximin
De l'autre, des Niçois à la ramasse toute la saison. Les Aiglons ont encore un barrage de maintien à jouer, contre Saint-Étienne la semaine prochaine. La Coupe de France a vu quelques surprises (remember le Sète-Racing Club de France de 1930, j'y étais !!)
D'un côté, des Lensois qui pètent la forme. Ils viennent de finir deuxièmes de Ligue 1, ont été étincelants toute la saison. Ils n'ont jamais gagné la plus belle des compétitions françaises. C'est le moment parfait !
Salut les Champions, comment ça va ?
Vous êtes prêt.es à suivre une finale de coupe de France de zinzins ?
On est partis pour une soirée de dingue à Saint-Denis : Lens-Nice, c'est ici que ça se passe.
⚽ BUUUUUUUUUTTTT DES LENSOIS. 2-0 POUR LE RACING.
🟨 Melvin Bard reste allongé sur son côté gauche, et ce n'est pas pour voir le coucher de soleil : le premier carton jaune de la soirée est pour Saud Abdulhamid. Je cligne des yeux pour la première fois de la soirée.
⚽ But de Florian Thauvin pour RC Lens
RC Lens
OGC Nice
Par Ulysse Llamas, au stade de France