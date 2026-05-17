Le match entre Nantes et Toulouse définitivement arrêté

Au revoir. La rencontre ne reprendra pas à la Beaujoire, le match entre Nantes et Toulouse est définitivement arrêté après une interruption de plus de 30 minutes pour un envahissement de terrain de la part d’une partie de la Brigade Loire et des jets de fumigènes. Les Canaris n’auront pas l’occasion de terminer correctement leur saison.

Le délégué de la Fédération ainsi que l’arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappart, ont donc expliqué que la réunion de la cellule de crise a décidé de mettre fin à la rencontre sur ordre du préfet de la Loire-Atlantique estimant que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies.

C’est donc ça, les dernières images de Nantes en Ligue 1.

Envahissement de terrain, jets de fumigènes... c’est le chaos à la Beaujoire