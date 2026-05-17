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Pas de Waldemar ni de Franck Kita pour le dernier match de Nantes en Ligue 1

LB
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Pas de Waldemar ni de Franck Kita pour le dernier match de Nantes en Ligue 1

Loin des yeux, loin du cœur. Alors que le FC Nantes va dire au revoir à la Ligue 1 après treize ans dans l’élite du football français, Waldemar et Franck Kita n’assisteront pas à la rencontre face à Toulouse selon Ouest France.

Pour la dernière à la Beaujoire et pour les premières retrouvailles avec leur public après la relégation actée lors de la dernière journée de championnat lors de la défaite face à Lens (1-0), les Canaris ne pourront pas compter sur la présence de leur direction. Selon Ouest France, c’est pour des raisons sécuritaires que père et fils ont préféré rentrer à Paris ce dimanche après une ultime entrevue avec le groupe.

Tout est bien qui finit pas bien.

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LB

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