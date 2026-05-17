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Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire

LB
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Saint-Malo monte en Première Ligue pour la première fois de son histoire

Écris l’histoire. Malgré le nul concédé sur la pelouse de Lille (0-0), alors que Saint-Malo évoluait à 11 contre 9, l’essentiel a été assuré par les protégées de Roland Jamelot. À une journée de la fin du championnat, les Malouines sont assurées d’obtenir le deuxième billet d’accession à la Première Ligue, derrière Toulouse.

Une première historique

Pour la première fois de son histoire, le club breton va donc évoluer dans l’élite du football féminin tricolore. Si les Malouines ne comptent que trois points d’avance sur Le Mans, l‘USM ne peut pas être dépassé par l’équipe sarthoise puisque elle a perdu ses deux confrontations face à son adversaire, avantage à Saint-Malo donc au goal-average particulier. Une montée facilitée également par la chute inexorable d’Auxerre durant la phase retour. Les Icaunaises trônaient à la première place avant de sombrer avec une seule victoire depuis début février.

Pendant que Guingamp va subir une double relégation en deux ans.

Nils fait reporter de nombreux matchs de N2 et N3

LB

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