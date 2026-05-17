United s'assure le podium, record pour Fernandes

Manchester United 3-2 Nottingham Forest

Buts : Shaw (5e), Cunha (55e) et Mbeumo (76e) pour les Red Devils // Morato (53e) et Gibbs-White (78e) pour les Reds

Vivement la saison prochaine. En pleine bourre sur cette fin de saison, Manchester United s’est offert une dernière fête à Old Trafford face à Nottingham Forest (3-2). L’occasion pour Bruno Fernandes de délivrer sa 20e passe décisive de la saison, record de Thierry Henry et Kevin de Bruyne égalé.

Un après-midi bien lancé par Luke Shaw, opportuniste depuis le second poteau après un ballon mal repoussé par la défense (1-0, 5e). Les Red Devils sont à leur main, même si Bryan Mbeumo, incapable de marquer depuis début février, se heurte au poteau en position favorable. Mais la partie attend le second acte pour s’emballer pleinement. Morato égalise d’abord de la tête au second poteau (1-1, 53e), avant un but qui fera forcément causer puisque Mbeumo touche clairement le ballon du bras avant que Matheus Cunha ne termine le travail (2-1, 55e).

Mais ou pas main ? 🤚🏼 M. Salisbury accorde le but à Man United et Cunha malgré ce ballon contrôlé du bras par Mbeumo 🧐#MUNNFO | #PremierLeague pic.twitter.com/9yh9JjzvGr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 17, 2026

Fernandes puissance 20

L’enjeu principal de cette rencontre pour du beurre devient alors assez clair : le Théâtre des rêves veut voir Bruno Fernandes offrir son 20e caviar de la campagne pour égaler le record de Premier League. Après un énorme loupé sur un service de son compère portugais, Mbeumo en vient même à s’excuser… avant de faire exploser le stade quelques minutes plus tard en coupant un centre de son n°8, enlacé par toute l’équipe (3-1, 76e). La réduction du score rapide de Morgan Gibbs-White ne suffira pas à gâcher la fête (3-2, 78e), le public mancunien étant trop occupé à rendre hommage à Casemiro pour sa dernière à domicile. Le début d’une fin de match complètement dingue, dont on se demande encore comment le score a fait pour ne pas grimper davantage.

Arsenal serait bien inspiré d’être champion cette saison.

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