Le PSG braqué par le PFC

Paris FC 1-0 PSG

But : Sangaré (88e)

L’art du braquage. Largement dominé, le Paris FC a pourtant tiré les marrons du feu contre le Paris Saint-Germain ce samedi, histoire de rejoindre l’OL Lyonnes en finale de la Première Ligue (1-0). Le PSG a payé au prix fort son inefficacité (16 tirs, quatre cadrés, neuf corners). Il aurait pu ouvrir le score, à quelques centimètres près, lorsqu’Elisa De Almeida a trouvé la barre transversale (70e).

Le PFC a piqué dans le money time, sur un coup franc anodin, dans le rond central : une déviation de Clara Mateo et Hawa Sangaré a fini le travail du pied gauche, sous le nez de Paulina Dudek, trop attentiste (1-0, 88e). Battu lors des ses trois derniers duels avec le PSG, le PFC se reprend au meilleur moment : il assure sa place en phase de ligue de la prochaine Ligue des champions et tentera de décrocher le titre de champion de France dans deux semaines contre l’OL Lyonnes.

Sur un malentendu…

La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense