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Marseille assure son maintien, statu quo dans la capitale

TB
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Marseille assure son maintien, statu quo dans la capitale

La fête sur la Canebière ! Alors que les quatre tickets pour les play-off sont déjà distribués, c’est surtout vers le bas du classement qu’étaient tournés tous les regards pour ce multiplex de la 21e et avant-dernière journée de Première Ligue. La lutte pour le maintien concernait quatre équipes… opposées les unes aux autres. Les vainqueurs se nomment ainsi Marseille, qui est allé s’imposer à Lens grâce à Jody Brown (0-1), et Montpellier, qui est sorti de la zone de relégation en enfonçant Saint-Étienne (1-0). Les Stéphanoises n’ont (presque) plus aucune chance de survie. Déjà en avance, les Havraises sont également assurées de rester en première division après avoir fait le spectacle à Strasbourg (2-3). Sauf miracle stéphanois, la deuxième place dans l’ascenseur se jouera donc entre Lens (qui ira défier le Paris FC) et Montpellier (en déplacement à Lyon).

Statu quo parisien au sommet

Dans le haut du classement, les deux équipes parisiennes se sont imposées. Sur la pelouse de Dijon pour le Paris FC (1-2), porté notamment par un nouveau but de Clara Mateo. En deux minutes à Fleury à la suite des pions de Jennifer Echegini et Sakina Karchaoui pour les filles du PSG, qui gardent une (maigre) chance de gratter la deuxième place à leurs voisines du PFC (0-2).

Rendez-vous le mercredi 6 mai pour le dénouement de la saison !

Fleury 0-2 Paris Saint-Germain

Buts : Echegini (81e) et Karchaoui (83e)

Dijon 1-2 Paris FC

Buts : Wu (47e) pour Dijon // Mateo (26e) et Jedlinska (38e) pour le PFC

Lens 0-1 Olympique de Marseille

But : Brown (52e)

Montpellier 1-0 Saint-Étienne

But : Rouquet (17e)

Strasbourg 2-3 Le Havre

Buts : Barrett (29e) et Chaney (56e) pour Strasbourg // Roth (1ère) et Effa (40e) pour le HAC

L’OM relâche la pression sur ses joueurs

TB

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