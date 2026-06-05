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Wissam Ben Yedder relaxé en appel dans l’affaire des violences psychologiques contre son épouse

TC
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Wissam Ben Yedder relaxé en appel dans l&rsquo;affaire des violences psychologiques contre son épouse

Relaxé. Alors qu’il avait été condamné en première instance à 90 000 euros d’amende dans le cadre de son affaire de violences psychologiques contre son épouse, Wissam Ben Yedder a été relaxé ce mercredi comme l’indique L’Équipe. Les faits reprochés à son encontre étaient l’exercice « volontaire de violences de nature psychologique » ayant entraîné chez sa conjointe une incapacité de travail supérieure à huit jours.

« Cette semaine va être la semaine la plus hard de toute ta vie » ou encore « tu vas le payer très très cher, je vais aller au fond des limites » sont les phrases qui ont poussé le parquet de Nice à rouvrir le dossier, alors que l’infraction avait été considérée comme « insuffisamment caractérisée » avant ces nouveaux propos rapportés.

Une volonté de compromettre de la part de la plaignante

Pour justifier cette relaxe, les magistrats ont affirmé que la plaignante aurait tenu des propos « qui manquent de spontanéité » au travers de conversations qu’elle aurait sciemment enregistrées. L’avocate du joueur, Me Sophie Kerbaa, a expliqué que l’ancien Monégasque « accueille cette décision avec soulagement et souhaite désormais se consacrer pleinement à sa carrière, à sa famille et à son avenir ».

Ce n’est pourtant pas la fin des affaires judiciaires pour le Français, qui sera jugé en appel le 10 juin prochain dans son procès pour agression sexuelle, lui qui a été condamné à deux ans de prison avec sursis en première instance.

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TC

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