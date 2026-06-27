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Double peine pour l’Espagne

LB
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Double peine pour l’Espagne

Duro golpe en VO. Alors que l’Espagne a assuré la première place de son groupe en battant l’Uruguay (0-1) au terme d’un match où les coups ont été rudes, la Roja a annoncé les blessures de deux de ses joueurs à l’issue de la rencontre, comme l’a communiqué la Fédération espagnole.

Pas de date de retour évoquée

Luis de la Fuente va faire face à un véritable casse-tête sur les ailes pour le 16e de finale de la Roja. Privé de Victor Muñoz depuis le début de la compétition, le sélectionneur espagnol a vu Nico Williams et Yéremi Pino garnir l’infirmerie après le troisième match de poule. Mal retombé lors d’un duel, l’ailier de Crystal Palace souffre d’une entorse acromio-claviculaire. De son côté, Nico Williams, déjà arrivé diminué à l’entame de la compétition à cause d’une pubalgie, est touché aux adducteurs après un choc. La Fédération espagnole n’a pas évoqué de date de retour pour l’instant mais indique que les blessures étaient de «  grade modéré »ce qui semble compromettre leur présence pour le 16e de finale mais pas pour l’ensemble du reste de la compétition si l’Espagne se qualifie pour les 8es.

Rassurant.

Revivez la victoire de l'Espagne contre l'Uruguay (0-1)

LB

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