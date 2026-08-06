Gavi tient sa promesse d’avant Coupe du Monde

Chose promise, chose due. Gavi s’est teint les cheveux. Aux couleurs de l’Espagne ou du FC Barcelone ? Non, c’est mal connaître le gamin. Le milieu de terrain a opté pour un rose fluo qui ferait peur à ton stabilo préféré. Avant le Mondial, lorsqu’on lui posait la question : « Que serais-tu prêt à faire si tu gagnes la Coupe du monde ? », Gavi répondait « Je ne sais pas, peut-être me teindre les cheveux en rose. » Voilà qui est fait.

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Une équipe aussi folle que forte

Si la couleur rose fuchsia met la barre haute, Gavi fait-il aussi bien que son coéquipier de sélection Marc Cucurella ? Ce dernier s’est quand même fait tatouer le visage de son sélectionneur sur le bras. Ça, c’est du jamais vu. En attendant, le joueur du Barça est attendu en Catalogne le 12 août pour la reprise de l’entraînement.

Au moins, ses coéquipiers n’auront pas de mal à le trouver sur le terrain.

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