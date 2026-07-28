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Cucurella a tenu sa promesse

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Cucurella a tenu sa promesse

Chose promise, chose due. Vainqueur de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, Marc Cucurella avait juré de se tatouer le visage de son sélectionneur, Luis de la Fuente, en cas de deuxième étoile. Après avoir été relancé à de nombreuses reprises sur ce sujet par ses coéquipiers et les journalistes, le latéral gauche, qui vient de signer au Real Madrid, est passé à l’action ce mardi et en a apporté la preuve par une publication sur ses réseaux sociaux.

Le principal intéressé s’en était d’ailleurs amusé en conférence de presse : « Je n’ai pas l’âge d’avoir des tatouages, plus maintenant, avait soufflé Luis de la Fuente. Ils ont fait une erreur, mais ce sont des gens sérieux, donc ils vont tenir leur parole […] Je ne suis pas laid au point qu’ils doivent me mettre à un endroit où personne ne peut me voir. Mais ça m’a fait rire et je suis fier qu’ils tiennent leurs promesses. »

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Au tour Gavi, Pedri et Yamal

À ce titre, le choix de l’endroit de son tatouage était également attendu par ses fans. Finalement, Cucurella, titulaire indiscutable avec la Roja lors de ce Mondial 2026 et auteur de trois passes décisives, a fait le choix de la sobriété en se faisant tatouer l’arrière du bras, juste au-dessus du coude. Mais ce n’est pas le cas de tous ses coéquipiers.

Gavi avait déclaré qu’il se teindrait les cheveux en rose, Pedri en blanc ou en blond « après la tournée en Chine, avant de retrouver le Barça », tandis que Lamine Yamal promettait qu’il se laisserait pousser la barbe et la moustache pendant trois semaines.

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TM

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