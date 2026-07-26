Pedri s'essaye au foot traditionnel pendant ses vacances en Chine

Des vacances culturelles. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, Pedri est actuellement en vacances en Chine, où il remplit à merveille son rôle d’ambassadeur de la marque Adidas.

Cuju-rella

Quand il n’est pas occupé à visiter la muraille de Chine, à manger des nouilles au crabe ou à donner le coup d’envoi fictif d’un match de D1, le milieu de terrain du FC Barcelone enfile le hanju, une tenue traditionnelle, pour s’essayer au cuju, un jeu de balle traditionnel que la FIFA a reconnu comme l’ancêtre le plus éloigné du football il y a quelques années.

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Si avec une source de motivation pareille la Chine ne parvient pas à se qualifier pour le Mondial 2030…

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