Un ancien du Barça ne dirait pas non à un retour à la maison

Un sentiment d’inachevé avec votre ex ? Un conseiller est là pour vous donner des idées de perches à lancer : un mélange d’indécision et d’envie saupoudré de responsabilités très prenantes, le tour est joué. En effet, la perspective de retourner taper le cuir du côté du FC Barcelone ne semble point débecter Marc Cucurella.

Le champion d’Europe 2024 a bien fait comprendre qu’il était prêt à balader ses bouclettes en Catalogne, mais qu’il ne pouvait pas prendre cette décision seul : « Ce serait difficile de refuser. Je ne suis pas le seul. Je dois aussi penser à ma famille. Si ça se fait, ça se fera, et on verra quelle décision sera prise. »

Un pur produit catalan exporté en Angleterre

Né à 18 bornes de Barcelone, le bonhomme a fait ses classes à l’Espanyol avant de filer à la Masia du grand Barça en 2012. S’il a disputé une cinquantaine de rencontres avec la réserve, l’arrière gauche galère à se faire une place chez les A, ne comptant qu’une petite cape en Coupe du Roi face à Murcie en 2017 (trophée qu’il remportera à la fin de la saison, tout de même !). Bref, le gaillard prend ses cliques et ses claques à la fin de la saison, coulissant dans le couloir gauche d’Eibar en prêt pendant une saison et dans celui de Getafe de 2019 à 2021 avant de filer outre-Manche.

La suite, on la connaît : convaincant à Brighton lors de l’exercice 2021-2022. Chelsea se chamaille alors avec Manchester City pour attirer cet Espagnol à l’immanquable tignasse dans son effectif. Todd Boehly a même récemment admis que les Blues ont jeté leur dévolu sur Cucurella en raison de l’intérêt de Pep Guardiola pour le joueur. Bande de copieurs.

Si le Barça l’enrôle, ce sera plutôt pour donner d’autres inspirations capillaires à Lamine Yamal ou pour déjouer les plans du Real Madrid ?

Le torchon brûle encore entre l’Espagne et le Barça au sujet de Lamine Yamal