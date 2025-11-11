Grande tension entre l’Espagne et Barcelone à la suite du forfait de Lamine Yamal

La goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Convoqué pour les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne contre la Géorgie (15 novembre) et la Turquie (18 novembre), Lamine Yamal sera finalement absent selon un communiqué de la sélection. La pépite du FC Barcelone a subi une intervention médicale (intervention invasive par radiofréquence) pour régler ses problèmes de pubalgie. Problème : la fédération n’a jamais été informée de cette intervention. Interrogé sur ce sujet, Luis de la Fuente n’a pas mâché ses mots : « Bien sûr que j’ai été surpris, a clamé le sélectionneur de la Roja. Quand on n’est au courant de rien, qu’on n’a aucun détail, et qu’on nous annonce cela, on est surpris. Surtout quand il s’agit d’un problème médical. Je n’ai jamais vécu une telle situation. Je ne trouve pas cela normal. »

Déjà un problème lors du rassemblement de septembre

Ce n’est pas la première fois qu’il y a une friction entre les deux organismes au sujet du deuxième du Ballon d’or 2025. Déjà en septembre dernier, Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, avait pesté contre le traitement infligé à son joueur : « L’Espagne a les meilleurs joueurs au monde à tous les postes et la meilleure sélection, mais ne pas prendre soin de ses joueurs n’est pas la bonne attitude. C’est tout ce que je peux dire. Je suis très déçu. » Heureusement que la qualification de la Roja, première de son groupe avec quatre victoires en autant de matchs (12 points), pour le Mondial 2026 est déjà presque assurée.

Comme un air de déjà-vu.

