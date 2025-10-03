Lamine Yamal est forfait pour la trêve

La machine s’enraye encore.

De retour face au PSG ce mercredi en Ligue des champions, Lamine Yamal a sans surprise été appelé en sélection espagnole par Luis de la Fuente. Cette décision a dû faire grincer des dents à Barcelone, au vu de la blessure qu’il a subie lors de la dernière trêve internationale, mais le prodige catalan va finalement rester dans le formol.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒 The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

De quoi avoir la (h)aine

Dans un communiqué, le FC Barcelone a officialisé la nouvelle blessure de son joueur. L’attaquant de 18 ans a ressenti de nouvelles douleurs au niveau de l’aine, soit la même blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant trois semaines. Cette rechute le tiendra écarté des terrains quelques semaines supplémentaires (2 à 3 semaines selon son club). En jambes au début de la rencontre face au PSG, il avait ensuite peu à peu levé le pied face à la pression parisienne et ses duels avec Nuno Mendes.

Contre la Géorgie et la Bulgarie, les Espagnols devraient s’en sortir sans lui.

Aitana Bonmati confisque une troisième fois le Ballon d’or féminin