Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »

Des étincelles à prévoir sur les ailes.

Si le PSG veut s’imposer à Barcelone mercredi soir, il lui faudra trouver une solution pour limiter le rendement de Lamine Yamal, de retour de blessure il y a quelques jours face à la Real Sociedad. Pas de quoi inquiéter Achraf Hakimi, comme il l’a confié en conférence de presse à 24 heures du choc : « Ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine comme il l’a fait avec d’autres attaquants similaires à Lamine. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce qu’on connaît ses capacités dans ce domaine. »

« J’ai un très bon souvenir ici »

Lors du dernier déplacement parisien en Catalogne, Yamal avait tout de même dépassé son vis-à-vis portugais pour offrir l’ouverture du score à Raphinha. Ce qui n’avait pas empêché le PSG de s’imposer 1-4 pour se qualifier en demi-finales de la Ligue des champions. « J’ai un très bon souvenir ici parce qu’on a gagné la dernière fois. J’espère qu’on le fera encore demain, même si ce sera très difficile, a encore confié Hakimi. Ils ont une bonne équipe, avec de grands joueurs et un style de jeu comme le nôtre. J’espère que ce sera un bon match à jouer et à regarder pour ceux qui aiment le foot. »

Yamal, Salah : même combat ?