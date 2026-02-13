Guirassy et Dortmund désossent Mayence

Dortmund 4-0 Mayence

Buts : Guirassy (10e, 42e), Beier (15e) et Bensebaïni (84e)

La tête dure. Dortmund n’a pas fait dans la dentelle face à Mayence en ouverture de la 22e journée de Bundesliga ce vendredi (4-0). Mis en orbite par un coup de casque du buteur maison Serhou Guirassy dès la 10e minute, le BvB s’est rapidement rendu le match facile. À la suite du break, également de la tête, de Maximilian Beier (15e), l’avant-centre guinéen a récidivé, cette fois sur corner, pour tuer tout suspense en inscrivant son 11e but en championnat cette saison.

Les caviars de Ryerson

Après une phase de gestion, Dortmund a voulu encore enfoncer un peu plus Mayence. Sur un nouveau coup de pied arrêté, Julien Ryerson, déjà auteur de trois passes décisives dans la rencontre, centre fort au point de penalty, et cette fois, c’est le pauvre Dominik Kohr qui dévie le ballon dans ses propres filets. La messe est dite. Les hommes de Niko Kovač reviennent provisoirement à trois points du Bayern Munich et creusent l’écart avec le troisième, Hoffenheim, qui compte ce vendredi soir 9 points de retard sur le dauphin.

En toute détente.

