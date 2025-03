Dortmund stoppe Mayence et se redonne le droit de croire à l’Europe

Dortmund 3-1 Mayence

Buts : Beier (39e & 72e) & Can (42e) pour le BvB // Nebel (76e) pour le FSV

Et si Dortmund accrochait un strapontin européen ?

Aux fraises pendant la majeure partie de la saison sous les ordres de Nuri Şahin, le Borussia Dortmund relève peu à peu la tête depuis l’arrivée de Niko Kovač sur le banc. En témoigne sa convaincante victoire contre une équipe de Mayence quatrième et invaincue depuis le 31 janvier (3-1). Malgré une peu reluisante dixième place, les coéquipiers d’Emre Can, buteur, ne sont plus qu’à quatre petites unités du sixième Leipzig, et peuvent donc croire à une qualification en Coupe d’Europe en fin de saison.

Nico Schlotterbeck, corner specialist 💫 pic.twitter.com/rkMmZPihlq — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 30, 2025

Pour faire tomber l’équipe frisson de la saison, Dortmund a pu compter sur un duo en plein bourre : Maximilian Beier a planté son doublé, notamment grâce à Nico Schlotterbeck, qui a de son côté offert deux offrandes sur corner avec une précision létale. Paul Nebel a bien cru relancer le suspense dans le dernier quart d’heure, mais le mal était fait, et Mayence loupe une belle opportunité de prendre cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant, Mönchengladbach.

Attention à la fin de saison du BvB. C’est le Barça qui est prévenu.

L’Allemagne, fer de relance des attaquants de Ligue 1