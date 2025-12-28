Mort de Brigitte Bardot : le jour où l'icône française rencontrait le roi Pelé

Deux monstres sacrés.

L’icône du cinéma français Brigitte Bardot s’est éteinte, ce dimanche, à l’âge de 91 ans. Si elle n’a jamais été une grande amatrice de football, on pourra se remémorer un souvenir de « BB » en lien avec le ballon rond : le 31 mars 1971, alors au sommet de la gloire, elle rencontrait le roi Pelé – quelques mois après la troisième Coupe du monde remportée par le Brésilien – en venant donner à Colombes le coup d’envoi d’un match d’exhibition entre le Santos FC et une sélection de joueurs stéphanois et marseillais. Une rencontre, entre deux légendes de leur domaine, aussi curieuse qu’emblématique d’une époque.

La belle époque durant laquelle BB ne flirtait pas encore avec l’extrême droite.

