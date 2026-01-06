Le coup de pression surréaliste des ultras de Santos à Gabriel Barbosa

Et surtout, bienvenue !

En difficulté à Cruzeiro, Gabriel Barbosa a été prêté à Santos cet hiver, faisant ainsi son deuxième retour dans son club formateur. Jusqu’ici tout va bien, mais l’attaquant brésilien a connu un moment quelque peu délicat pendant sa conférence de presse ce lundi.

Les mots intimidants de la barra à Gabriel Barbosa

Alors que « Gabigol » posait devant les photographes, trois membres de la barra de Santos ont débarqué sur l’estrade. S’ils ont tenu à offrir quelques cadeaux au nouveau 9 du Peixe, cette invitation surprise ne semblait pas être des plus sympathiques.

LA BARRA DE SANTOS ADVIRTIÓ A GABIGOL ⚠️ 😬 En el marco de su presentación oficial, los barrabravas del Peixe ingresaron a la sala de conferencia de prensa y le dejaron un aviso importante al jugador 🗣️ "Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas", fue el mensaje… pic.twitter.com/nQPpwmBcHE — Diario Olé (@DiarioOle) January 6, 2026

Comme le rapporte Marca, l’un d’eux aurait soufflé au joueur de 29 ans quelques menaces à peine voilées devant les caméras : « Tu es redevable, tu sais comment ça se passe ici… » Le tout avant de poser tout sourire devant les photographes.

Un retour par la petite porte

Ne parvenant pas à s’imposer dans les championnats européens, Gabigol avait fait un premier retour dans son club formateur en 2018. Il était alors parti dès l’année suivante à Flamengo, avant de rejoindre Cruzeiro en grande pompe en janvier 2025. Pendant ses piges loin de Santos, l’attaquant avait été vivement critiqué par les supporters du Peixe pour les avoir provoqués à plusieurs reprises après des buts contre son ancien club.

Oui mais voilà, Gabriel Barbosa a progressivement perdu sa place de titulaire à Cruzeiro malgré son salaire exorbitant de 3,7 millions d’euros annuels (soit environ le troisième plus haut du championnat brésilien), revenant ainsi la queue entre les jambes dans son club formateur.

Ça a le mérite d’être clair.

