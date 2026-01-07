Neymar prolonge officiellement d’un an à Santos

Plus le temps de Neyser.

C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais chose officielle : alors que son contrat a expiré le 31 décembre à minuit, Neymar a officiellement rempilé à Santos.

Comme l’a annoncé le club dans la nuit de mardi à mercredi, l’attaquant brésilien prolonge son contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. « Santos, c’est chez moi, je suis à la maison », a-t-il affirmé entre autres formules de convenance dans une vidéo publiée par son club formateur.

Objectif Mondial 2026 pour Neymar

Malgré ses (très) nombreuses blessures, Neymar a joué un rôle clé dans le maintien de son club en première division : inscrivant 8 buts en 20 matchs, l’ancien du PSG a marqué cinq fois lors des cinq dernières journées, alors que Santos n’a assuré son maintien que lors de l’ultime journée.

S’il n’a plus été appelé en sélection depuis octobre 2023, Neymar rêve toujours de disputer le Mondial 2026. « C’est avec vous [Santos] que je veux réaliser les rêves qui me manquent encore », a-t-il déclaré à l’annonce de sa prolongation. En attendant, le joueur de 33 ans devra déjà récupérer de son opération au genou gauche, qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’en février.

Oubliez Pogba, c’est bien Neymar qui recevra le prix du come-back de l’année.

