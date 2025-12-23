Neymar a été opéré avec succès

Des nouvelles du grand blessé.

Atteint au genou gauche depuis fin novembre, Neymar s’était résolu à une opération il y a quelques semaines. Ce lundi, son club de Santos a annoncé que l’intervention, effectuée par le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar, avait été réalisée avec succès.

O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe. Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem. Neymar… pic.twitter.com/Jun4CUjDKR — Santos FC (@SantosFC) December 22, 2025

« Une arthroscopie a été réalisée pour traiter une lésion du ménisque médial. L’opération s’est déroulée avec succès et le joueur va bien », écrit le club dans un communiqué. Santos précise que Neymar est sorti de l’hôpital et a entamé son processus de rééducation.

Objectif Mondial 2026 pour Neymar

Malgré une nouvelle saison minée par les blessures, l’attaquant brésilien a joué un rôle clé dans le maintien de son club en première division : inscrivant 8 buts en 20 matchs, Neymar a marqué cinq fois lors des cinq dernières journées, alors que Santos n’a assuré son maintien que lors de l’ultime journée.

S’il n’a plus joué avec le Brésil depuis octobre 2023, Neymar croit encore dur comme fer à un grand retour pour la Coupe du monde 2026, « (sa) dernière mission », avait-il glissé à GE TV début décembre. Dans cette perspective, il devrait prolonger son contrat à Santos, qui expire le 31 décembre.

